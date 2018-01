Omdat steeds meer kinderen problemen hebben: "Maak van schrijven een apart vak op school"

Fien Tondeleir

23 januari 2018

18u54

Bron: Eigen berichtgeving

0

Het is niet goed gesteld met de fijne motoriek van kinderen. Hun geschrift is vaak onleesbaar en ze weten niet hoe ze een potlood of pen moeten vasthouden. Experts trokken vandaag in Nederland, op de Internationale Dag van het Handschrift, aan de alarmbel. En kwamen met een voorstel: "Maak van schrijven een apart vak." Een goed idee, zegt ook een schrijftherapeute bij ons.