Ombudsman wil betere compensatie voor afgeschafte busritten AW

24 juli 2019

06u14

Bron: Belga 0 De Vlaamse Ombudsman wil dat De Lijn meer reizigers compenseert als hun bus niet opdaagt. Nu gebeurt dat enkel als de laatste rit van de dag wordt afgeschaft. De vervoersmaatschappij zou ook mensen moeten vergoeden, die een belangrijke afspraak missen. Dat bericht De Tijd.

Vorig jaar werden 200.000 ritten bij De Lijn afgeschaft. Dat is de helft meer dan het jaar ervoor. De Vlaamse Ombudsman Bart Weekers zegt te begrijpen waarom de openbaarvervoermaatschappij dat voor bepaalde ritten moet doen, maar vraagt om de reizigers niet uit het oog te verliezen.



Hij vraagt een compensatie voor reizigers van wie de rit is afgeschaft. Momenteel is dat niet wettelijk verankerd, al vergoedt De Lijn reizigers als hun laatste bus wordt afgeschaft. Wie dan een taxi neemt, kan de kostprijs terugkrijgen van De Lijn.

Belangrijke afspraak gemist?

Weekers wil die regeling uitbreiden door ook mensen die een belangrijke afspraak missen, aanspraak te laten maken op een vergoeding. "Dat hoeft geen algemeen beleid te worden, maar een tijdelijke oplossing lijkt me redelijk gezien de omvang van het probleem", aldus de ombudsman.