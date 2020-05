Ombouw Blokker naar Mega World uitgesteld tot juni

JOBR

05 mei 2020

16u21

Bron: Belga

8

De omvorming van de Belgische Blokker-winkels naar het nieuwe merk Mega World zal niet in mei plaatsvinden. Dat meldt de vakbond ACLVB, nadat ook vakblad Gondola over de kwestie berichtte. De naamsverandering is wegens de coronacrisis uitgesteld naar juni.