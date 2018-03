Omar (21) heeft syndroom van Down, maar dat houdt hem niet tegen om zijn droom waar te maken IVI

Omar Masood heeft het syndroom van Down, maar maakt ondanks alles zijn droom waar: een eigen stripboekenwinkel. Omar, een grote fan van superhelden, verkoopt ook t-shirts en spelletjes. Zijn ouders hebben hem geholpen met de opstart van de winkel en hopen in de toekomst meer winkels van Omar's World of Comics te openen.