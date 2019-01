Oma en twee kleinkinderen (3 en 7 jaar) zwaargewond na ongeval in Schaarbeek HA

28 januari 2019

10u25

Bron: Belga 40 De grootmoeder en kinderen die vanochtend aangereden werden in Schaarbeek, verkeren niet langer in levensgevaar. Dat meldt het Brusselse parket. De juiste omstandigheden van het ongeval worden nog verder onderzocht. Het parket heeft daarvoor een verkeersdeskundige aangesteld.

Het ongeval gebeurde omstreeks 7.30 uur op het kruispunt van de Lambermontlaan en de Heliotropenlaan. De grootmoeder en haar twee kleinkinderen van 3 en 7 jaar oud werden er aangereden door een personenwagen en werden in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Daar is hun toestand intussen gestabiliseerd. De bestuurster van de wagen die hen aanreed, moest een ademtest afleggen maar daaruit bleek dat zij niet teveel gedronken had.

“Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is”, zegt parketwoordvoerster Ine Van Wymersch. “Stond het licht voor de voetgangers op groen of niet? Heeft de bestuurster de slachtoffers niet opgemerkt omwille van de duisternis of de regen? Allemaal vragen die nog onderzocht worden.”