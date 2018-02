OM onverbiddelijk voor patiënt die dokter in koelen bloede vermoordde: "Samyntje, had je je niet beter door de kop geschoten?" Parket vordert celstraf van 30 jaar tegen de man LSI AVH HA

28 februari 2018

17u22

Bron: Belga, Eigen berichtgeving 3 Op het proces rond de moord op huisarts Patrik Roelandt (64) uit Izegem is vandaag de maximumstraf van dertig jaar cel en tien jaar ter beschikking stelling van de strafuitvoeringsrechtbank gevorderd. De openbare aanklager zag geen verzachtende omstandigheden voor Danny Samyn (56). Op het proces kregen onder andere de twee dochters van het slachtoffer het woord. Aan het einde van de pleidooien sprak de beklaagde zijn spijt uit tegenover de familie.

Roelandt werd op 1 december 2015 met twee messteken in de hals vermoord tijdens een huisbezoek bij Samyn. Binnen de twee minuten na de steken liet de huisarts het leven, verklaarde wetsdokter Werner Jacobs tijdens de zitting. Eén van de messteken bleef 11,5 centimeter diep in de hals steken.

Samyn handelde uit wraak en machtswil. De ultieme macht: beschikken over leven en dood Meester Kristiaan Vandenbussche

Volgens Kristiaan Vandenbussche, advocaat van de burgerlijke partij, handelde Samyn uit wraak en machtswil. "De ultieme macht: beschikken over leven en dood." Vandenbussche nam het niet dat Samyn zei dat hij in een opwelling handelde. "Hij had alles minutieus voorbereid", aldus de advocaat. "Het mes lag klaar op de tafel, meerdere zelfs, de reistas was gemaakt, er was geld afgehaald. Er lag zelfs een vers t-shirt klaar." Hij verwees ook naar bekentenissen die Samyn in een onbewaakt moment had gedaan. Zo zou hij verklaard hebben dat hij huisarts Roelandt had gelokt door te doen alsof hij pijn had aan zijn rug. Hij zou zelfs gezegd hebben dat hij zeer bewust en weloverwogen handelde.

"Ik ga een toer spelen en ze gaan nog van me horen"

Kort voor de feiten was Samyn al eens opgepakt voor wapenbezit. De man werd onder voorwaarden vrijgelaten, maar kon volgens de advocaat niet verkroppen dat de wapens, het geld en goud werden meegenomen tijdens de inval, en dat zijn deur was kapotgemaakt. Na die feiten zei hij tegen een vriend: "Ik ga een toer spelen en ze gaan nog van me horen". Tegen andere buurtbewoners verklaarde hij dat de eerste die zijn huis zou binnenkomen eraan zou gaan. "Wie binnenkomt, komt er nooit meer uit."

Daarmee wees de burgerlijke partij naar duidelijke voorbedachte rade. "Maar ook voorbedachte rade op korte termijn. Er zat toch ook een tijdje tussen de eerste messteek en de fatale steek?", aldus nog Vandenbussche. "Samyn wist heel goed wat hij deed. Hij deed een ander t-shirt aan en ging weg, met zijn reistas, kraakte zijn gsm in twee, gooide die in een kanaal en ging naar zijn advocaat.

"Psychopaat"

Advocate Julie Vandenbogaerde, die zich burgerlijke partij stelde voor de dochters van de huisarts, wilde bewijzen dat Samyn een psychopaat is. Dat is nooit onderzocht omdat hij elke medewerking weigerde. "Maar ik heb geen onderzoek nodig om dat te weten. Hij beantwoordt aan alle kenmerken", waarop ze enkele kenmerken schetste en aantoonde dat hij aan het beeld van een psychopaat beantwoordde. "We zullen vandaag het motief niet kennen, want hij manipuleert constant en beslist zelf wat er geweten mag worden. Hij is een meester in de psychische destructie van anderen en heeft dan nog eens leedvermaak", besloot Vandenbogaerde.

Hij is een meester in de psychische destructie van anderen en heeft dan nog eens leedvermaak Meester Julie Vandenbogaerde

"Psychopaat van Ingelmunster"

De dochters namen later zelf ook het woord. "Er is maar één besluit: niemand verdient het om u op z'n pad tegen te komen. Je wou een medisch complot ontmaskeren, maar je hebt enkel uzelf ontmaskerd. Iedereen ziet wie je werkelijk bent. Iedereen kende je als "de invalide", nu ben je de psychopaat van Ingelmunster", aldus oudste dochter Sophie Roelandt. "Je bent een koelbloedige, berekende moordenaar waardoor wij levenslang hebben gekregen."

Ook tweede dochter Stephanie nam het woord. "Wraak, je neemt wraak als u onrecht is aangedaan. Maar welk onrecht heeft mijn vader u aangedaan?" De burgerlijke partijen van de dochters en de rest van de familie vroegen een schadevergoeding die iets hoger ligt dan de indicatieve tabel. Exacte cijfers zijn er niet genoemd.

"Monster zonder waarde"

Het openbaar ministerie bestempelde Samyn als "een monster, zonder waarde". 'Nen nieweird'", klonk het in het West-Vlaams. "Ik heb uw man daar zien liggen, met een mes in zijn nek. Ik heb tijdens het naar huis rijden gehuild als een klein kind. Zo zinloos. Ik heb geen enkel slecht woord gevonden over Patrik Roelandt. Hij was een goed man en een groot mens."

"Meestal kan ik 95 procent herleiden tot geld, gat (de liefde nvdr.) en God. Bij de rest hebben we te maken met een zot, maar dat is hij niet. Hij is niet krankzinnig of zwakbegaafd, anders was hij al geïnterneerd of vrij. Het ligt aan zijn persoonlijkheid. Het ligt aan hem", vervolgde het OM. "Je verdient het niet om verdedigd te worden. Was het niet beter geweest om zelfmoord te plegen en uw eigen door de kop te schieten? Zou er iemand getreurd hebben?"

Je verdient het niet om verdedigd te worden Openbaar ministerie

Maximumstraf

Samyn was "pissed" op de politie en voelde hij zich mismeesterd door de medische wereld, aldus het parket. "Patrik Roelandt verwees u door naar specialisten en wou u zelfs laten opnemen in de psychiatrie. En daarvoor moest hij boeten", klonk het. Volgens het openbaar ministerie gaat het om voorbedachte rade en is er voor, tijdens noch na de feiten sprake van verzachtende omstandigheden. Vandaar dat het openbaar ministerie nog een schepje bovenop de maximumstraf van 30 jaar deed.

Na de pleidooien kreeg de beklaagde nog het woord. "Ik wil mijn verontschuldigingen aanbieden. Het had nooit mogen gebeuren", zei Samyn. "Ik gaf een vuistslag en greep in een reactie naar het mes. Ik was boos dat dokter Roelandt een andere dokter in bescherming nam", verraste Samyn in zijn slotwoord, maar meer duiding gaf hij niet. De verdediging hield het kort na de lange pleidooien van de burgerlijke partij en het openbaar ministerie. Ze ontkent dat het gaat om een moord met voorbedachte rade en vraagt de kwalificatie doodslag. De advocaten roepen ook verzachtende omstandigheden in.

Het vonnis wordt op 27 maart uitgesproken.