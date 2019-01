OM eist 18 jaar cel voor man die ex-vriendin overgoot met zwavelzuur: “20 jaar als hij schuld bij slachtoffer blijft leggen” BJS

25 januari 2019

11u52

Bron: Eigen berichtgeving 0 De procureur wil Jean-Pierre W. (58), die deze zomer op het Antwerpse Sint-Jansplein zijn ex-vriendin Ragna S. (41) aanviel met een bijtend zuur, veroordeeld zien tot een celstraf tussen 20 en 18 jaar, plus 15 jaar terbeschikkingstelling, wegens poging tot moord. “Als de dader de schuld bij het slachtoffer blijft leggen wil ik 20 jaar cel, de maximumstraf. Als hij hier op de zitting alsnog spijt betuigt, kan ik leven met 18 jaar.” De advocaat van W. voert later vandaag de verdediging.

Slachtoffer Ragna S. raakte op 30 juli zwaar verbrand, toen Jean-Pierre W. een busje zwavelzuur in haar gezicht wilde gieten. Dat mislukte. De bijtende vloeistof kwam op haar bovenlichaam terecht en veroorzaakte daar derdegraadsbrandwonden. Ragna is op haar bovenlichaam voor 41 procent verbrand. Ze heeft al een tiental operaties achter de rug. En er zullen nog vele volgen.

“Ik draag nu 23 uur per dag een drukpak”, getuigde Ragna eind vorig jaar in een interview met onze krant. “Om het aan te trekken, heb ik een thuisverpleegster nodig. Tien uur per dag draag ik ook een gezichtsmasker dat me amper toelaat om te bewegen. Zelfs als ik slaap, draag ik handschoenen. Ik kan je vertellen: dat went niet. Bij alles wat ik doe, heb ik hulp nodig.”



Jean-Pierre W. werd nog diezelfde dag gearresteerd. Hij kon de breuk met het slachtoffer niet verkroppen en was haar al een jaar aan het stalken. Toen zijn dreigementen zo concreet werden - hij had de zuuraanval aangekondigd - had ze voor 4 augustus een afspraak gemaakt bij de politie om klacht in te dienen. Die afspraak zou ze echter niet halen.

Vandaag wordt voor de correctionele rechtbank van Antwerpen het dossier rond de zuuraanval gepleit. Jean-Pierre W. staat terecht voor vijf betichtingen: poging tot moord, bedreigingen, intrafamiliaal geweld, inbraak en stalking. Hij ontkent dat hij zijn ex-vriendin wilde doden.