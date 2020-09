Om de ‘gewone’ zorg te garanderen: testen op afspraak en spreiding van coronapatiënten

25 september 2020

05u00

Bron: Belga 0 Covid-patiënten zullen sneller en meer dan tijdens de eerste golf gespreid worden over ziekenhuizen, zegt Pedro Facon, directeur-generaal gezondheidszorg bij de FOD Volksgezondheid. Coronatesten op afspraak moeten er bovendien voor zorgen dat mogelijk besmette personen sneller een resultaat ontvangen. Op die manier moet de gewone zorg overal gegarandeerd worden, dat schrijft De Standaard vrijdag.

In een kleine 10 procent van de ziekenhuizen overschrijdt het aantal coronapatiënten op intensieve zorg al de kaap van 15 procent. “We zullen er alles aan doen om meer te spreiden”, zegt Facon. “In de eerste golf hebben we daar redelijk lang mee gewacht. De niet-dringende zorg was overal geannuleerd, dus had elk ziekenhuis veel bedden vrij. Op dat moment wisten we ook niet of heel België rood zou kleuren of dat het vooral erg zou zijn in bepaalde regio’s. Het gevolg was dat het in bepaalde ziekenhuizen zéér druk was en in sommige ziekenhuizen helemaal niet.”

Een patiënt tussen Kortrijk en Luik transporteren, kunnen we niet Pedro Facon, directeur-generaal gezondheidszorg bij de FOD Volksgezondheid

Patiënten zullen nu dus meer gespreid worden. Dat biedt nog een bijkomend voordeel: als er een te grote druk is op een dienst, stijgt de mortaliteit. Door meer te spreiden worden diensten ontlast.

Het is de bedoeling dat coronapatiënten eerst binnen de ziekenhuisnetwerken worden gespreid. Als de situatie binnen het ziekenhuisnetwerk niet langer houdbaar is, worden patiënten binnen of zelfs over de provinciegrenzen heen vervoerd. “Maar een patiënt tussen Kortrijk en Luik transporteren, kunnen we niet”, zegt Facon.

Zoveel mogelijk de gewone zorg laten doorgaan: dat is de rode draad doorheen de ziekenhuizenaanpak. Zo zal de reguliere zorg stapsgewijs worden afgebouwd naargelang intensive care volloopt.

De huisartsen geven aan dat ze op hun tandvlees zitten Hoofd van de werkgroep testing and tracing Karine Moykens

Test op afspraak

Ook de wachttijd voor het resultaat van een coronatest neemt toe en huisartsen kunnen de consultaties amper nog behappen. In een stand van zaken die verschillende corona-experts woensdag publiceerden, schrijven ze dat de wachttijd tussen test en resultaat soms oploopt tot twee à drie dagen. Een reservatiesysteem, dat er volgens hoofd van de werkgroep testing and tracing Karine Moykens over twee à drie weken moet zijn, moet soelaas bieden.

“De huisartsen geven aan dat ze op hun tandvlees zitten", zegt Moykens. "Ook neemt de wachttijd tussen de afname van een test en het resultaat in het lab toe. Zodra het resultaat bij het laboratorium er is, stroomt het wel meestal binnen het uur door naar Sciensano (waarna het contactonderzoek kan beginnen, red.)."

Het reservatiesysteem moet de administratie bij triagecentra, testdorpen en laboratoria verminderen. "Met zo'n reservatie zullen gegevens zoals naam, gsm-nummer, adres en testcode al bekend zijn op die plekken, waardoor de focus kan liggen op de afname zelf", zegt Moykens. Ook voor de werking met centra voor leerlingenbegeleiding (CLB‘s) en arbeidsgeneesheren kan zo'n reservatie voordelen bieden.

Tegelijk zal iedereen met symptomen nog altijd naar de huisarts kunnen blijven gaan. "Maar iedereen zonder symptomen - wie nauw contact had met een besmet persoon of wie uit een risicozone komt - moet een andere richting worden uitgestuurd", aldus Moykens.

