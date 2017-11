Olmense Zoo mag deuren weer openen Redactie

De Olmense Zoo krijgt een nieuwe erkenning en mag heropenen. Dat heeft Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts beslist.

Volgens de N-VA-minister beantwoordt het dierenpark in Balen (Antwerpen) nu aan de opgelegde voorwaarden, met name op het vlak van dierenwelzijn. Een maand geleden werd de vergunning van de Olmense Zoo ingetrokken na aanhoudende klachten rond dierenwelzijn.

"Op basis van mijn gesprekken en het inspectieverslag van de administratie, stel ik met genoegen vast dat aan alle opgelegde voorwaarden tegemoetgekomen werd. Ik heb dan ook beslist tot een heropening van de Olmense Zoo", zegt minister Weyts.

"Het allerbelangrijkste voor mij in dit dossier is dat de lat inzake dierenwelzijn gevoelig hoger is komen te liggen. Dat was mij al die heisa meer dan waard."

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts zette het licht op groen voor een heropening van de zoo.