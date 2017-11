Olmense Zoo mag deuren weer openen van minister Weyts Dierenpark voldoet aan opgelegde voorwaarden en heropent op 18 november HA

12u00 3247 Photo News De Olmense Zoo krijgt een nieuwe erkenning en mag heropenen. Dat heeft Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts beslist. Volgens de N-VA-minister beantwoordt het dierenpark in Balen (Antwerpen) nu aan de opgelegde voorwaarden, met name op het vlak van dierenwelzijn. De zoo zal op 18 november de deuren heropenen voor het grote publiek. "We zijn ontzettend blij met de beslissing", reageert Wim Verheyen, eigenaar van het dierenpark.

Een maand geleden besliste minister van Dierenwelzijn Ben Weyts om de vergunning van de Olmense Zoo in te trekken. Het dierenpark zou de regels rond dierenwelzijn al jarenlang overtreden en zou de pv's aan elkaar rijgen. Zo zouden heel wat dieren niet of onvoldoende kunnen schuilen voor de regen en zouden de uitbaters hun dieren te veel laten kweken, met plaatsgebrek tot gevolg.

Het dierenpark moest de deuren sluiten. De Olmense Zoo kon enkel een nieuwe erkenning krijgen indien het zou voldoen aan een reeks opgelegde voorwaarden. Niet alleen moesten alle overtredingen weggewerkt zijn, de uitbaters van de zoo moesten ook de expertise en autoriteit van de dienst Dierenwelzijn erkennen.

Er moest ook geïnvesteerd worden in dierenwelzijn. Zo moest de Olmense Zoo toetreden tot de EAZA (European Association of Zoos and Aquaria) om het park op die manier "op een hoger niveau te tillen, zowel inzake algemeen dierenwelzijn als inzake kweekprogramma's". De Olmense Zoo moest zich bovendien laten bijstaan door externe experten die ook zouden zetelen in de externe adviesraad.

Opgelegde voorwaarden

Volgens minister Weyts is intussen voldaan aan de opgelegde voorwaarden. Weyts: "Op basis van mijn gesprekken en het inspectieverslag van de administratie, stel ik met genoegen vast dat aan alle opgelegde voorwaarden tegemoetgekomen werd. Ik heb dan ook beslist tot een heropening van de Olmense Zoo.

De beslissing om de vergunning van de Olmense Zoo in te trekken deed de voorbije weken het nodige stof opwaaien. Was die démarche dan wel nodig? "Het allerbelangrijkste voor mij in dit dossier is dat de lat inzake dierenwelzijn gevoelig hoger is komen te liggen. Dat was mij al die heisa meer dan waard", besluit Weyts.

"Teken van vertrouwen"

De directie van de Olmense Zoo is blij met de nieuwe erkenning en opent op zaterdag 18 november opnieuw de deuren. "We zien dit als een belangrijk teken van vertrouwen in onze nieuwe aanpak. Tegelijk wordt het een startpunt om onze bezoekers te verwelkomen in een modeldierentuin", zegt Wim Verheyen, een van de nieuwe eigenaars van de zoo.

De directie wil de minister, zijn kabinet en de vele honderden sympathisanten heel hard bedanken. "Zeker ook de mensen die zich de voorbije weken enorm hebben ingezet voor de dieren. We gaan ons echt honderd procent inzetten om van de Olmense Zoo een mooie en goede zoo te maken. Dat zal nog wat investeringen vergen, maar die zullen er altijd zijn", aldus nog Verheyen.

De dagelijkse leiding van de Olmense Zoo ging na het intrekken van de vergunning door minister Weyts over van Charles Verheyen naar zijn kinderen Els en Wim, en naar Koen Van Rompaey, de voormalige voorzitter van de vzw Vrienden van de Olmense Zoo.

Photo News

BELGA Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts zette het licht op groen voor een heropening van de zoo.