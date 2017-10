Olmense Zoo doet er alles aan om modeldierentuin te worden FT

12u01 0 Photo News Directeur Karel Verheyen bij de giraffen in het verblijf. De man zet een stap terug als directeur. Het is welgeteld 21 dagen geleden dat minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) de vergunning van de Olmense Zoo introk. Intussen heeft het park een nieuwe vergunning aangevraagd en doet het er alles aan om een rooskleurige toekomst tegemoet te gaan - als modeldierentuin. Directeur Karel Verheyen zet een stapje opzij.

Vorige week nog maakten de uitbaters van de Olmense Zoo bekend dat ze een nieuwe vergunning hebben aangevraagd zodat ze de deuren van hun dierentuin snel kunnen openen. Minister Ben Weyts, die het boeltje liet sluiten nadat al meermaals tal van inbreuken werden vastgesteld, zat de voorbije week ook al rond de tafel met de eigenaars. Stilgezeten is er dus niet. Meer nog: de lat gaat opeens hoger. Stap voor stap wil men van de Olmense Zoo een modeldierentuin maken. En dus kwamen er eerst en vooral wijzigingen in het directieteam.

Na 22 jaar zet Karel Verheyen een stap terug. Hij is directeur af. Het management van de zoo wordt overgedragen aan de kinderen Els en Wim Verheyen. Peetvader Verheyen reageerde vorige maand nog erg emotioneel toen Weyts zijn "levenswerk" liet sluiten. "Dit is een pure schande”, zei hij toen voor onze camera. Hij haalde ook aan dat het rapport dat hij in de bus gekregen had - vol inbreuken -, "voor 90% achterhaald was".

Intussen wordt ook een adviesraad opgericht die het bestuur van de zoo moet begeleiden. Lees: ze bijstaan op vlak van ethiek, dierenwelzijn en de opvoedkundige rol die een dierentuin zou moeten vervullen. Weyts stelde bij sluiting ook een aantal andere voorwaarden op, zoals de toetreding tot de European Association of Zoos and Aquaria en een betere geboorte- en kweekplanning. Ook daar wordt nu aan gewerkt. Op lange termijn wil de directie nagaan voor welke dieren er plaats is in het park en welke er eigenlijk niet horen. Inspecteurs brachten intussen al een nieuw bezoek aan de zoo - hun aanvoelen was positief, klinkt het.

Honderden fans

De directie en het personeel laten ook nog weten zich enorm gesterkt te voelen door de honderden fans die de voorbije weken hun medeleven hebben uitgedrukt en petities organiseerden, maar ook materiaal hebben aangebracht voor de verzorging van de dieren. "Hun steun en vertrouwen in deze moeilijke weken waren hartverwarmend en belangrijk voor ons voortbestaan", klinkt het.