Olifantje op komst in Pairi Daiza Daimy Van den Eede Marieke Lust

13 december 2018

12u14

Bron: VTM NIEUWS 1

In dierenpark Pairi Daiza wordt eind januari een Aziatisch olifantje verwacht. Olifant Aye Chan May is nu twintig maanden maanden zwanger. De uitgerekende bevallingsdatum is 21 januari. Als het jong een mannetje is, verhuist het over vijf jaar naar Azië voor een kweekprogramma waaraan Pairi Daiza deelneemt.

In het wild leven er nog amper 30.000 Aziatische olifanten. Door het kweekprogramma gaat het mannetje naar een reservaat in Azië. Als er in januari een vrouwtje geboren wordt, blijft de olifant hier. Zij blijven in de wilde natuur namelijk ook in kudde leven.