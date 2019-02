Olifantje geboren in Pairi Daiza ADN

27 februari 2019

10u09

Bron: Pairi Daiza 0 Opnieuw een heuglijke gebeurtenis in dierenpark Pairi Daiza. Daar is de Aziatische olifant Aye Chan May bevallen van een kalfje. Het vrouwtje verkeert net als haar moeder in goede gezondheid en wordt met veel liefde omringd door ‘May’ en haar team van verzorgers. Het is al de derde keer dat in Pairi Daiza een olifantenkalf gezond en wel ter wereld komt.

Ook voor de 23-jarige Aye Chan May zelf is dit het derde kalfje. In 2009 beviel ze in haar toenmalige verblijf in de zoo van Keulen van een zoontje, Khing Yadanar Min. De intussen 9-jarige stier verblijft gezond en wel in de Zoo van Heidelberg. Haar tweede kalfje had minder geluk. In 2016 overleed het in Pairi Daiza vlak na de geboorte aan een misvorming, wat uiteraard voor heel wat emotie zorgde bij zowel May als haar verzorgers. Dat deze keer alles wel voorspoedig verliep, was een hele opluchting voor het hele team van Pairi Daiza.



Vader van het pasgeboren kalfje is de 18-jarige stier Po Chin, die sinds 2010 in Pairi Daiza verblijft. In het park heeft hij met Ta Wan al een zoontje van 1,5 jaar oud rondlopen – moeder van Ta Wan is de matriarch Khaing Hnin Hnin.

“Ongelofelijk snel gegaan”

“De manier waarop de bevalling verlopen is, was zeer bijzonder”, vertelt Tim Bouts, hoofddierenarts en zoölogisch directeur van Pairi Daiza. “Onze teams zijn om halfzeven ’s avonds aangekomen in het olifantenverblijf, waar May de eerste tekenen van een nakende bevalling begon te vertonen. Een paar minuten later is het kalfje ter wereld gekomen. Het is dus ongelofelijk snel gegaan. Het meisje is kerngezond, dat zagen we ogenblikkelijk. Het zit goed. Een fantastisch gevoel voor iedereen die met onze olifanten begaan is.”

“Dit is een van de snelste geboortes die ik ooit meegemaakt heb”, klinkt het bij Rob Conachie, hoofd olifanten bij Pairi Daiza. “May heeft het fantastisch gedaan en ze doet het heel goed met haar pasgeboren kalfje. Ze is kalm en teder, en respecteert ook de aanwezigheid van haar verzorgers. Sowieso is zij van nature een heel kalme olifant. Alles loopt eigenlijk op wieltjes. Dit is een erg belangrijke stap voorwaarts in onze strijd om het behoud van deze wonderbaarlijke dieren.” 2019 kan trouwens een dubbel feestjaar worden, want ook de 15-jarige olifant Farina loopt intussen hoogzwanger rond.

