Olifant Kai-Mook bevallen in Planckendael Redactie

19u27 1138 BELGA De eerste Belgische olifant, Kai-Mook, is deze ochtend bevallen. Dat laat het dierenpark Planckendael weten in een persbericht.

Het geslacht van het jong is nog niet bekend. Het dierenpark in Muizen (Mechelen) kan wel al zeggen dat het jonge olifantje bijna 100 kilogram weegt. Planckendael laat ook weten dat bezoekers al vanaf morgen 11u30 op kraambezoek kunnen komen.

Op 25 december met Kerstmis beviel May Tagu, de zus van Kai-Mook, al van olifant Suki. Later dit jaar staat er nog een bevalling op het programma want ook Phyo Phyo, de mama van Kai-Mook, is zwanger.

Morgen om 11 uur geeft Planckendael meer informatie op een persmoment.