Olievlek van twee kilometer lang in de Dender kv

09 oktober 2018

18u58

Bron: Belga 0 Twee brandweerkorpsen zijn deze namiddag uitgerukt nadat een olievlek was vastgesteld in de Dender in Lessen, in de provincie Henegouwen. De vlek strekt zich twee kilometer lang uit op de rivier richting Vlaanderen. De dienst leefmilieu van de politie probeert de herkomst van de vervuiling te achterhalen.

De hulpdiensten van Picardisch Wallonië werden vandaag rond 14 uur opgeroepen nadat de olie werd vastgesteld in de Dender, ter hoogte van het dorp Twee-Akren. De brandweer van Lessen en Aat stuurde verschillende wagens en een boot ter plaatste.



"De vervuiling ontstond ter hoogte van Twee-Akren en loopt stroomafwaarts richting Vlaanderen over een breedte van een tiental meter en een afstand van ongeveer twee kilometer. Ter hoogte van de taalgrens wordt de olie tegengehouden door absorberende buizen", verklaart een onderofficier die ter plaatse kwam. "Desondanks is er een kleine hoeveelheid koolwaterstof doorgedrongen tot het Vlaamse grondgebied. Gelukkig is er weinig stroom. De Vlaamse diensten werden op de hoogte gebracht. Voorlopig weten we niet waar het koolwaterstof vandaan komt."

Rond 17 uur waren de werken van de brandweer afgerond. De dienst Leefmilieu en de dienst SOS Pollution waren toen nog ter plaatse.