Oliebollenkraam ontploft: uitbaters raken als bij wonder slechts lichtgewond Hans Verbeke

15u13 48 Hans Verbeke Langs de Stegelstraat in Lichtervelde is kort na de middag een oliebollenkraam ontploft. Daarbij raakten de uitbaters lichtgewond.

Het oliebollenkraam stond naar aanleiding van een opendeurdag opgesteld voor de winkel Artex Fashion. Binnen raakte niemand gewond, het personeel was in middagpauze. De twee slachtoffers in het kraam waren bezig met alles in gereedheid te brengen toen de gasexplosie zich voordeed. Beiden liepen lichte brandwonden op aan de armen.



De klap was zo hevig dat enkele grote etalageramen van de kledingzaak sneuvelden. De brand die volgde op de explosie veroorzaakte schade aan de gevel van de kledingzaak die vrij kort na de bluswerken dan toch de deuren weer kon openen.







