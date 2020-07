OKay roept varkensbrochettes terug wegens aanwezigheid salmonella ISA

14 juli 2020

17u08

Bron: BELGA 0 In overleg met het federale voedselagentschap FAVV heeft OKay besloten om varkensbrochettes uit de verkoop te nemen en terug te roepen van bij de consument nadat de aanwezigheid van salmonella erin werd aangetoond.

Bij een interne, microbiologische controle in het labo werd de aanwezigheid van salmonella vastgesteld in varkensbrochettes met houdbaarheidsdatum 16 juli 2020 en artikelnummer 16255. De brochettes hebben een gewicht van ongeveer 300 gram en werden verkocht tussen 9 en 13 juli. Het product werd verdeeld via de winkels van OKay en OKay Compact.

Klanten die het product gekocht hebben, worden gevraagd om het niet te consumeren en het terug te brengen naar de winkel, waar ze het aankoopbedrag terugbetaald krijgen.

De mogelijke symptomen van een salmonellabesmetting zijn koorts, buikkrampen en diarree. Voor personen die tot de risicogroep behoren zoals jonge kinderen, zwangere vrouwen, personen met een verminderde immuniteit en ouderen kunnen de symptomen zwaarder doorwegen en hospitalisatie tot gevolg hebben, klinkt het.

Deze symptomen doen zich meestal voor binnen de 12 à 48 uur na besmetting. Klanten die het betrokken product gegeten hebben en deze symptomen vertonen, worden aangeraden om hun huisarts te raadplegen met de vermelding dat ze dit product hebben gegeten.

Voor meer informatie kunnen klanten terecht bij de klantendienst van Colruyt Group op het nummer 0800/99.124.