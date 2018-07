Officieus record gevestigd boven Moorsele: 34 parachutisten vormen zeldzame ‘diamant’- formatie Joyce Mesdag

30 juli 2018

19u15 0 Op het vliegveld van Moorsele is vandaag een officieus wereldrecord gevestigd. 34 parachutisten vormden er een zeldzame ‘diamant’- formatie in de lucht. “Het gaat om een formatie waarbij de parachutisten met hun rug naar elkaar gekeerd zijn, in plaats van met hun borst”, zegt David Vyncke van parachuteclub Skydive Flanders, de club die de helft van de springers mocht aanleveren.

De andere helft van de springers waren Nederlanders, Fransen, Duitsers en Grieken. “Nog nooit eerder werd die formatie met zo’n groot aantal parachutisten uitgevoerd.” Er waren vier pogingen verspreid over drie dagen voor nodig om de uitdaging tot een goed einde te brengen. De Fransman Martial Ferré was de aanvoerder van de groep. “Het vorige record lag op 32. We hebben het niet officieel laten registreren, dit is vooral voor het plezier dat we dit hebben gedaan.”