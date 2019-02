Officieel: middenvakrijders worden binnenkort dubbel zo zwaar beboet SVM

28 februari 2019

21u31

Bron: Belga 0 Middenvakrijders worden binnenkort zwaarder beboet. De Kamer heeft unaniem een wetsvoorstel goedgekeurd dat de boetes gelijkschakelt met die voor rechts inhalen.

Middenvakrijden is nu nog een boete van de eerste graad en die kost 58 euro bij onmiddellijke inning en 85 euro bij een minnelijke schikking. De nieuwe wet -het voorstel was ingediend door Open Vld- maakt nu van hardnekkig middenvakrijden een overtreding van de tweede graad, met boetes van 116 euro bij onmiddellijke inning en 160 euro bij een minnelijke schikking. De overtreding wordt daarbij gelijkgesteld aan rechts inhalen.

Uit een enquête van verkeersinstituut VIAS blijkt dat middenvakrijden met voorsprong de grootste ergernis is op snelwegen.

Mobiliteitsbudget

De Kamer heeft daarnaast ook het mobiliteitsbudget goedgekeurd. Werknemers die hiervan gebruikmaken, zullen een som ter beschikking krijgen waarmee ze hun bedrijfswagen kunnen inruilen voor een bedrijfswagen die minstens even milieuvriendelijk is.

Ze kunnen ook alternatieve en duurzame vervoersmiddelen kopen, zoals een abonnement op het openbaar vervoer, fiets, deelauto, werkbus of taxi. Ook huisvestingskosten komen in aanmerking als de werknemer dichter bij het werk gaat wonen. Blijft er dan nog geld over, dan wordt dat uitbetaald. Op die som moet de werknemer wel 38,07 procent sociale bijdragen betalen.

Aan het mobiliteitsbudget zijn wel enkele voorwaarden verbonden. Zo moeten werkgevers die het willen aanbieden al minstens 36 maanden een bedrijfswagenbeleid hebben. Hierop bestaat wel een uitzondering voor startende ondernemingen. Werknemers die een keuze willen maken uit (een combinatie van) de drie mogelijkheden van het mobiliteitsbudget moeten minstens twaalf maanden over een bedrijfswagen beschikt hebben of daarvoor in aanmerking komen.

Het mobiliteitsbudget zal naast de ‘cash for car’-regeling bestaan. Daarbij wordt de bedrijfswagen helemaal uit het verkeer gehaald, in ruil voor een licht belaste cashvergoeding. Die kan 400 tot 700 euro netto per maand opleveren.

Vaderschapsverlof voor zelfstandigen

De Kamer heeft tot slot unaniem een wetsvoorstel goedgekeurd dat het recht op vaderschapsverlof invoert voor zelfstandigen. De tekst moet de combinatie tussen werken en privé beter verteerbaar maken, maar ook een verschil in behandeling met loontrekkenden uit de wereld helpen.

Zelfstandige ouders of meeouders zullen binnen de vier maanden na de geboorte tien dagen geboorteverlof kunnen opnemen. Daar staat een vergoeding van 79 euro per dag tegenover, wat identiek is aan de moederschapsuitkering.

Indien hij dat volledige verlof niet wil opnemen, kan de zelfstandige kiezen voor maximaal acht dagen aangevuld met vijftien gratis dienstencheques. Die kan hij aanvragen bij het sociaal verzekeringsfonds.

Vennootschapsrecht

Tot slot werd ook de hervorming van het vennootschaps- en verenigingsrecht goedgekeurd. Die maatregel moet komaf maken met de huidige wirwar aan ondernemingsstructuren en moet meer ondernemingen naar ons land halen. Je zal alleen een onderneming kunnen oprichten -nu moet je daarvoor met twee zijn- en de wettelijke kapitaalvereiste verdwijnt.

De socialistische vakbond ABVV vindt het geheel echter “onverteerbaar”. “Het zal voor bijvoorbeeld vanuit België geleide transportfirma’s nog gemakkelijker worden om hun maatschappelijke zetel te plaatsen op een postbus in Bulgarije, met alle sociale en fiscale gevolgen van dien”, klinkt het. “De flexibilisering van BVBA naar BV zal dan weer leiden tot een toename aan postbusconstructies in eigen land. Ook de zogenaamde ‘vervennootschappelijking’ -waarbij grootverdieners aan personenbelasting en sociale bijdragen proberen te ontsnappen door een vennootschap op te richten- zal hierdoor nog grotere vormen aannemen.”