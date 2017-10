Officieel: België vraagt tijdelijke uitlevering Abdeslam aan Frankrijk Proces over schietpartij in Vorst gaat in december van start in Brussel HA

15u37

Bron: Belga 0 Belga, rv België heeft officieel aan de Franse gerechtelijke overheden gevraagd om Salah Abdeslam tijdelijk over te leveren aan ons land, zodat hij het proces over de schietpartij in de Driesstraat in Vorst kan bijwonen. Dat meldt het federaal parket.

Het proces over die schietpartij, op 15 maart 2016, zal plaatsvinden van 18 tot en met 22 december en Salah Abdeslam heeft aangegeven dat hij daarbij in persoon aanwezig wil zijn. Eerder werd al gemeld dat er een oplossing gevonden was om Abdeslam, die in Frankrijk in de cel zit, ook inderdaad aanwezig te laten zijn.



De schietpartij in de Driesstraat vond plaats toen leden van het Frans-Belgische team dat de aanslagen in Parijs onderzocht, daar een huiszoeking wilden uitvoeren. De zes agenten werden echter onmiddellijk onder vuur genomen en drie van hen raakten gewond.



Bij de belegering van het pand die daarop volgde, schoot een scherpschutter van de politie één van de terroristen neer, de Algerijnse terreurverdachte Mohammed Belkaïd (36). Twee andere aanwezigen in het appartement, Salah Abdeslam en Soufien Ayari, konden ontsnappen maar werden drie dagen later opgepakt in Sint-Jans-Molenbeek.



Beiden moeten vanaf 18 december in Brussel terechtstaan voor hun aandeel in de schietpartij. Ayari zit in een Belgische cel, maar Abdeslam zit in Frankrijk in voorlopige hechtenis.





kos De 36-jarige Algerijn Mohammed Belkaïd werd doodgeschoten tijdens de raid.

BELGA

Oplossing

"Tijdens de Quadripartite die plaatsvond te Mechelen op 4 en 5 oktober 2017 werd er door het federaal parket van België en het parket van Parijs naar een mogelijke oplossing gezocht om er voor te zorgen dat Salah Abdeslam zijn proces kan bijwonen", zegt de woordvoerder van het federaal parket, Eric Van Der Sijpt.



"Het federaal parket heeft op 9 oktober 2017 een verzoekschrift neergelegd bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel tot aflevering van een aanhoudingsbevel lastens Salah Abdeslam. De rechtbank heeft op 19 oktober 2017 een Europees aanhoudingsbevel afgeleverd. Dit Europees aanhoudingsbevel werd op 23 oktober 2017 overgemaakt aan de bevoegde Franse autoriteiten. Over de exacte modaliteiten betreffende de overbrenging van Salah Abdeslam zal geen toelichting noch commentaar gegeven worden."

Photo News