Officieel 1.243 Belgen besmet met coronavirus, in werkelijkheid tien keer zoveel Marc Coppens

17 maart 2020

18u31 10 Met 185 nieuwe gevallen kwam gisteren het totaal aantal mensen dat in België positief testte op Covid-19 op 1.243. In werkelijkheid zijn wellicht tien keer zoveel mensen besmet. “Inderdaad, dit is slechts het topje van de ijsberg”, zegt epidemioloog Pierre Van Damme van de Universiteit Antwerpen. “De recente cijfers gaan over mensen die in het ziekenhuis terecht komen en moeten behandeld worden.”

De voorbije dagen circuleerden - soms griezelig accurate - wiskundige modellen die het aantal besmettingen in België voorspellen. Gisteren kwamen er 185 officiële besmettingen bij, wat het totaal op 1.243 brengt. Volgens interfederaal woordvoerder Steven Van Gucht zijn de meeste nieuwe besmettingen vastgesteld in de leeftijdscategorie 40-49 jaar. “Dat verklaart ook waarom een aantal van die mensen in het ziekenhuis terechtgekomen is met een meer ernstige variant van de ziekte”, zegt hij. In de ziekenhuizen liggen nu 361 coronapatiënten, wat er op een dag tijd 109 meer zijn. Van hen liggen 79 op de afdeling op intensieve zorg (+26) en 51 van hen moeten worden beademd (+20). Wel mochten 14 mensen het ziekenhuis verlaten omdat ze genezen werden verklaard.

Viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) liet de voorbije dagen al weten dat het aantal nieuwe besmettingen minder belangrijk wordt, omdat in deze fase niet iedereen die symptomen vertoont ook nog wordt getest. “In de vroege fase is het belangrijk om alle gevallen te kunnen opsporen en zo de verspreiding van het virus te kunnen volgen”, zegt Van Ranst. “Je kan dan ook analyseren waar het virus vandaan komt. Maar die fase is voorbij. Het aantal mensen dat in ziekenhuizen wordt opgenomen, is een veel belangrijkere indicator.” Volgens Van Ranst is het goed mogelijk dat wel tien keer zoveel mensen het virus te pakken hebben. Het zou dus om 12.000 mensen gaan. Pierre Van Damme (UAntwerpen) beaamt: “Je zou kunnen zeggen dat de aantallen niet zo heel hard toenemen, maar dat is een foute analyse. Net als mijn collega’s vind ik dit een forse onderschatting. Dit is het topje van de ijsberg, het deel dat in het ziekenhuis terecht komt en moet behandeld worden.”

Elk percentage thuiswerk redt een aantal levens, dat moeten we allemaal beseffen Pierre Van Damme

Er werden tot nu toe bijna 16.000 tests uitgevoerd in de verschillende laboratoria. Het aantal tests opdrijven, kan niet. Want door een tekort aan testmateriaal kunnen en willen ziekenhuizen al geruime tijd niet iedereen meer testen. Wie geen symptomen vertoont, heeft geen enkele reden om zich te laten testen, zelfs wanneer hij of zij in contact is geweest met een besmet persoon. Wie symptomen vertoont - hoesten, koorts, ademhalingsmoeilijkheden - en in contact is geweest met een bevestigd besmet persoon, kan er eigenlijk van uitgaan dat hij besmet is en wordt daarom ook niet meer getest. Of je nu griep hebt of besmet bent met het coronavirus, het advies is hetzelfde: blijf thuis, kruip in bed en ga uitzieken. Momenteel worden alleen heel ernstig zieke patiënten en hulpverleners getest.

“Moeten we meer testen? Het testbeleid is afhankelijk van wat we hebben aan middelen en reagentia”, zegt Van Damme. “We doen nu het maximum aan tests dat mogelijk is. We hospitaliseren mensen in functie van de kliniek. Daar is gelukkig geen capaciteitsprobleem. Ik zou me houden aan het huidige testbeleid en dag in dag uit opvolgen. Intussen moeten we er alles aan doen om dit virus te vertragen. Daarom is thuiswerk ook zo ongelofelijk belangrijk en blijf ik op dezelfde nagel kloppen: elk percentage thuiswerk redt een aantal levens, dat moeten we allemaal beseffen.”