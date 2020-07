Offerfeest vindt plaats op 31 juli: “Coronaregels moeten worden nageleefd” SVM

22 juli 2020

14u57

Bron: Belga 0 De moslimgemeenschap in België zal dit jaar het Offerfeest vieren op vrijdag 31 juli. Dat heeft de Moslimexecutieve bekendgemaakt. Zij roept de moslims op om de coronamaatregelen ook op die dag strikt na te leven.

Voorzitter Mehmet Üstün wijst nog eens op de maatregelen die gelden in de moskeeën, want vele moslims zullen ter gelegenheid van het Offerfeest 's morgens naar de moskee gaan voor het Aïd-gebed. Zo is het bijvoorbeeld verplicht om een mondmasker te dragen in de moskee - ook tijdens het gebed - en om anderhalve meter afstand te houden. Iedereen moet een eigen gebedsmatje meebrengen en er geldt een samenscholingsverbod.

De Moslimexecutieve geeft toe dat de maatregelen het Offerfeest "minder gemakkelijk en minder aangenaam" zullen maken. “Maar ze blijven noodzakelijk voor de gezondheid en het leven van de gelovigen en van hun medeburgers", klinkt het.

Met het Offerfeest wordt herdacht dat de profeet Ibrahim bereid was zijn zoon te offeren aan God. Die zond hem daarop een schaap dat in de plaats van de zoon geofferd mocht worden.