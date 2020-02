OESO-topman: “Moeilijke regeringsvorming in België is teken des tijds” LH

03 februari 2020

13u44

Bron: Belga 1 De moeilijke en lang aanslepende vorming van een federale regering is geen reden tot paniek voor de OESO, de organisatie van industriële landen die vandaag haar jaarlijkse economisch rapport van ons land voorstelde. "België beschikt gelukkig over sterke instellingen; de economie draait voort", verklaarde OESO-topman Angel Gurria.

Gurria wees er ook op dat politieke fragmentatie en de moeilijkheid om tot een consensus te komen een "teken des tijds" zijn. "Kijk maar naar andere landen zoals Nederland, Spanje... Ook daar duurde het vormen van een regering maanden.”

Maar dat betekent niet dat het uiteraard beter is dat ons land een volwaardige federale regering zou hebben, klonk het nog. Want België moet blijven hervormen, zo blijkt uit het OESO-rapport. De werkzaamheidsgraad in ons land is te laag, de productiviteit staat onder druk en de overscheidsschuld is te hoog.



Dat beaamde ook waarnemend premier Sophie Wilmès. "Doordat we een interimregering hebben, kunnen we geen nieuwe initiatieven nemen. Met dit rapport zien we nochtans dat er veel uitdagingen zijn. Dit kan alleen getackeld worden door een volwaardige regering, dus we hopen op de snelle vorming ervan", aldus de MR-politica.

