OESO: “Leraren moeten meer uren doen en voor grotere klassen staan” SPS

10 september 2019

17u40

De christelijke onderwijsvakbond COC is 'not amused'. "Ik ben het jaarlijks terugkerend riedeltje van Van Damme een beetje beu aan het worden", reageert Koen van Kerkhoven, secretaris-generaal van COC. Ook onderwijsbond COV betreurt dat de indruk wordt gewekt dat leraren te weinig werken. "Belgische leraren moeten meer lesuren presteren en voor grotere klassen staan om de loonkosten te doen dalen." Dat zegt OESO-onderwijsexpert Dirk Van Damme in een nieuw rapport . Volgens dat rapport gaat 90 procent van het onderwijsbudget in ons land naar personeelskosten en zijn die de hoogste van de 36 lidstaten van de OESO.

"Doordat de personeelskosten zo hoog zijn in ons land, blijft er nog weinig geld over voor schoolgebouwen, innovatie, leermiddelen en technologie, waar ons onderwijs toch ook behoefte aan heeft", geeft Dirk van Damme als commentaar op het OESO-rapport aan VRT NWS. "Belgische klassen zijn kleiner dan het OESO-gemiddelde en dat maakt het duurder", aldus Van Damme. " Als je dus grotere klassen maakt, kun je de salariskosten wat drukken.”

Hetzelfde geldt voor het aantal uren dat leerkrachten nu lesgeven. Dat zijn er minder dan in sommige andere OESO-landen. "Laat leerkrachten wat meer uren lesgeven en de salariskosten gaan ook omlaag", aldus de OESO-onderwijsexpert bij de openbare omroep.

Gerecycleerde cijfers

Het zijn opmerkingen die vakbondsman Koen Van Kerkhoven doen steigeren. "Elk jaar komt Van Damme weer op de proppen met zijn gerecycleerde cijfers, maar hij vergelijkt eigenlijk appels met citroenen", aldus de COC-man. "Wat Van Damme niet in rekening neemt, is dat in ons middelbaar onderwijs leerlingen recht hebben op 30 evaluatiedagen per schooljaar. Bij de evaluatie hoort ook een terugkoppeling naar de leerlingen over hun resultaten. Druk je die dagen in uren uit, dan zijn dat 240 uren die niet meegeteld worden. Tel je ze wel mee, dan zitten we niet langer onder maar boven het OESO-gemiddelde", vindt Van Kerkhoven.

"Voorts worden de ziekte- en verlofstelsels niet in rekening gebracht", zegt Van Kerkhoven. "Nu is er net een zeer groot verzuim doordat de onderwijsjob zo zwaar is. Dat wordt dan een zeer pijnlijk gegeven, als de expert concludeert dat er méér uren moeten gepresteerd worden en dan ook nog liefst in grotere klassen.”



“Is de OESO-onderwijsexpert op de hoogte van het rapport over het tijdsbestedingsonderzoek dat door Onderwijsminister Crevits is besteld? ", vraagt de vakbondsman zich af. "Daaruit is gebleken dat de leerkrachten gemiddeld 42 tot 43 uur voor de klas staan en in de derde graad van het algemeen secundair onderwijs loopt dat zelfs op tot 48 uur per week. Tel daarbij de voorbereidingen en de evaluaties plus de terugkoppeling over de evaluatie, en daarnaast nog allerlei planlast van extra vergaderingen en extra verslagen over de leerlingen, plus nog eens toezichten op de speelplaats en vervangingen van zieke collega's, dan u zult u op het einde van de rit een heel andere optelsom hebben dan de OESO in zijn onderwijsonderzoek", besluit Van Kerkhoven.

Geen realiteit

Ook het COV, de onderwijsvakbond voor het basisonderwijs, betreurt dat OESO-onderwijsexpert Dirk Van Damme met zijn uitspraken “alweer de indruk wekt dat een leraar te weinig werkt voor het loon dat hij krijgt” en haalt daarvoor, net als het COC, het tijdsbestedingsonderzoek aan. “Leraren werken niet alleen op school, maar ook thuis ‘s avonds, in de weekends en tijdens de schoolvakanties”, klinkt het.

“Als we willen dat de leraar méér lesgeeft, dan zal, zeker in het basisonderwijs, ingezet moeten worden op bijkomende aanwervingen voor logistieke ondersteuning en het houden van toezichten”, schrijft het COV in een persmededeling. “Het is op die manier dat een leraar zich eindelijk meer zal kunnen bezig houden met zijn kerntaak.”

“De cijfers die de OESO in zijn rapport aanhaalt, zijn misleidend. De realiteit die hier in gemiddelden geschetst wordt, is niet de realiteit van het dagelijks werk van leraren in een Vlaamse school. Om de kwaliteit van ons onderwijs in de toekomst te kunnen verbeteren, hebben we een genuanceerder debat nodig”, zegt Marianne Coopman, algemeen secretaris van COV.