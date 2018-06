Oeps, vrachtwagen rijdt zich vast op betonblokken Jurgen Eeckhout

11 juni 2018

14u48

Bron: Eigen berichtgeving 8 Een vrachtwagenbestuurder heeft zich deze morgen helemaal vast gereden op de betonblokken langs de E17 in Deinze.

Door de wegwerkzaamheden aan de N35 aan het rondpunt aan de afrit van Deinze moet het verkeer plaatselijk omrijden. Als je de omleiding volgt om richting het industrieterrein de Prijkels of richting het centrum van Deinze te rijden, moet je opnieuw de autosnelweg oprijden via de oprit in Deinze. We richting Deinze verder wil moet aan de rechterkant van de betonblokken blijven.

Vermoedelijk wilde de vrachtwagenchauffeur op het laatste moment nog invoegen op de snelweg, waardoor hij na 75 meter op de blokken zich helemaal vast reed. Takeldienst D&S kwam ter plaatse met twee kranen om het voertuig weer op de rijbaan te krijgen. Na iets meer dan anderhalf uur was de klus geklaard. Gewonden vielen er niet.