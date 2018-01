Oeps foutje... talloze bestuurders zonder snelheidsovertreding geflitst in Blankenberge MMB

15u28 7 Mariën De politie van Blankenberge heeft heel wat 'snelheidsovertreders' gerustgesteld. Door een foutje bij het instellen van een flitspaal werden talloze bestuurders onterecht geflitst. Zij moeten de boete die binnenkort in de brievenbus zal vallen niet betalen. Slecht nieuws is er voor wie écht te snel reed: zij zullen hun boete wel moeten betalen.

"Omdat we zowel op onze Facebookpagina als telefonisch wat vragen kregen omtrent het flitsen op de Albert Ruzettelaan richting Blankenberge, hebben we de zaak verder onderzocht", zegt politiewoordvoerder Philip Denoyette. "Bij het plaatsen van het toestel moet er iets fout gelopen zijn bij de instelling van de maximum snelheid. Het toestel stond ingesteld op 50 kilometer per uur terwijl de maximumsnelheid 70 is. Het is evident dat wie onterecht geflitst werd ook geen boete zal krijgen." De politie van Blankenberge reageert zo op de reacties van bestuurders die niet konden geloven dat ze effectief geflitst werden en 'op de foto' stonden.