Oeps foutje: schepen van Cultuur laat kunstwerk van 4.800 euro op containerpark storten

‘Kunstroof’ in Heers opgelost

Dirk Selis

30 oktober 2018

15u49

7

De kunstinstallatie ‘343 jaar ongeluk’ van de Zonhovense debuterende kunstenares Lien Stockx werd in de nacht van zondag op maandag gestolen. De installatie bestond uit 24 uit beton gegoten unieke paraplu’s.” De politie van het kanton Borgloon nam de feiten ernstig en was een onderzoek naar de kunstroof gestart. Toen de Heerse schepen van Cultuur Kristof Pirard deze morgen onze krant onder ogen kreeg, verslikte hij zich in zijn koffie. Hij had donderdag zijn diensten de opdracht gegeven om dit “zwerfvuil” naar het containerpark te laten overbrengen en wist hoegenaamd niets van een expo.