Oeps, brug toch iets lager dan gedacht Jeffrey Dujardin

18u14

Bron: Eigen berichtgeving 0 Jeffrey Dujardin Een pechvogel heeft deze namiddag omstreeks 17 uur een brug toch iets te hoog ingeschat aan de Gentbruggebrug in Gent.

De bestelwagen van Denis-plants, een familiebedrijf dat gespecialiseerd is in het 'afharden' van planten, kwam goed vast te zitten onder de brug. De politie kwam ter plaatse en er werd beslist om het voertuig te laten takelen. Doordat één rijstrook van de Nijverheidskaai afgesloten was, onstond er enige hinder. Rond 18 uur was de bestelwagen getakeld en kon alle verkeer opnieuw vlot door.

