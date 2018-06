Oeps, Bart Tommelein struikelt over de Oosterweel-maquette: "Jij veegt er nu al je voeten aan!" Redactie

25 juni 2018

15u07

Bron: Belga 3

Tijdens het persmoment over de leefbaarheids- en overkappingsprojecten rond de Antwerpse ring - waarover een akkoord is gevallen om 1,25 miljard euro vrij te maken - stapte Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie Bart Tommelein (Open VLD) per ongeluk op de maquette van de Oosterweelverbinding. Een moment waar collega- politici Bart De Wever, Geert Bourgeois en Ben Weyts wel konden om lachen.