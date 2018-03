OCMW's moeten overschot voor opvang asielzoekers teruggeven ep

14 maart 2018

07u18

Bron: Belga 3 De OCMW's moeten de reserves teruggeven die ze hebben opgebouwd met geld voor de opvang van asielzoekers, berichten Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad vandaag. Ze hebben daarover een brief ontvangen van Fedasil, de federale instelling die de opvang regelt.

"We vragen 75 procent terug", zegt Mieke Candaele, woordvoerder van Fedasil. Vanaf juni wordt dat 90 procent. Hoeveel geld Fedasil zo kan recupereren, is onduidelijk, maar het gaat in elk geval om miljoenen. Van de 8.760 lokale opvangplaatsen staat er momenteel 41 procent leeg.

Hoe dan ook een zware dobber voor de gemeenten. "Ook lege plaatsen kosten geld", zegt Tony Baselet (CD&V), OCMW-voorzitter van Hechtel-Eksel. "Voor een groot deel lopen je kosten door: personeel, huur, dat alles moet je blijven betalen."

Staatssecretaris Theo Francken (N-VA) wil de plaatsen in de lokale opvang afbouwen, maar moet daarvoor nog goedkeuring krijgen van de regering. Francken vindt "het comfortpeil te hoog" in de lokale opvang.