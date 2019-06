OCMW's in Vlaanderen draaien op voor factuur duizenden rusthuisbewoners RL

21 juni 2019

06u49

Bron: Belga 1 Voor een op de vijftien Vlamingen in een OCMW-, commercieel of vzw-woonzorgcentrum is de factuur onbetaalbaar. De OCMW's moesten in 2017 bij 5.116 (6,5%) van de bijna 80.000 bewoners tussenkomen om de rekening te helpen betalen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), schrijft De Tijd. Een verblijf in een Vlaams rusthuis kost gemiddeld 1.728 euro per maand.

De groep mensen die het woonzorgcentrum niet kan betalen is wellicht nog groter, want in veel gevallen springen de kinderen vanzelf bij, zegt Nathalie Debast van de VVSG. Bovendien komen de OCMW's en dus de gemeenten niet zomaar tussen. Ze gaan eerst na of de rusthuisbewoner geen spaargeld, een huis of andere (huur)inkomsten heeft. Het OCMW kan de kosten terugvorderen op de kinderen van de bewoner.

Dat zo veel mensen moeite hebben het geld op te hoesten, ligt volgens Debast aan het grote verschil tussen het gemiddelde pensioen van 1.280 euro en de gemiddelde rusthuisfactuur. Met de Vlaamse Sociale Bescherming heeft Vlaanderen een reeks maatregelen uitgewerkt om de rusthuisfactuur binnen de perken te houden, maar dat blijkt voor veel mensen onvoldoende te zijn.

De VVSG vraagt een extra inspanning van de volgende Vlaamse regering. "Zorg moet voor iedereen betaalbaar zijn. Het is niet correct dat de lokale besturen moeten opdraaien voor het feit dat dat niet lukt", stelt Debast.