OCMW-boekhoudster verduisterde bijna 30.000 euro

25 juni 2018

17u27

Bron: Belga 15 De Hasseltse correctionele rechtbank heeft vandaag een 56-jarige vrouw uit Beringen, die vroeger boekhoudster was bij het Beringse OCMW, wegens verduistering veroordeeld tot 1 jaar voorwaardelijke celstraf. Ze liet tussen 30 juli 2012 en einde maart 2013 verschillende geldsommen verdwijnen, terwijl ze financieel beheerder was van het OCMW. Het totaalbedrag liep op tot 28.643 euro. De vrouw had de gelden naar haar persoonlijke rekening overgeschreven.

De beklaagde gaf de feiten toe. Ze wilde haar dochter, die in een echtscheiding verwikkeld was, financieel ondersteunen en kon volgens haar de feiten plegen door een gebrekkige interne controle.

Een tweede beklaagde kreeg de vrijspraak. Hij was tot aan zijn pensionering in 2015 financieel beheerder, maar op het ogenblik dat de vrouw zo'n 6.000 euro op zijn rekening plaatste, was de man door hartproblemen afwezig op het werk. Uit het onderzoek bleek dat ze een aversie had voor de man, omdat zij tijdens zijn afwezigheid zijn werk moest doen, maar zijn loon niet kreeg.

Volgens de rechtbank heeft de vrouw misbruik gemaakt van haar functie als ambtenaar en eigende ze zich gelden toe, die dienden om de zwakkeren in de samenleving te ondersteunen. Het parket stelde een werkstraf voor, maar die kon de vrouw gezien haar gezondheidstoestand, onder meer door een alcoholproblematiek, niet uitvoeren.

Aan het uitstel voor de celstraf zijn probatiemaatregelen verbonden zoals ontwennen van de alcohol en inspanningen leveren om de burgerlijke partij te vergoeden. Aan het OCMW van Beringen moet de vrouw 1 euro wegens reputatieschade betalen en 21.843 euro schadevergoeding.