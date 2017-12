Ochtendspits zwaar verstoord na ongeval met vrachtwagen op E40 in Erpe-Mere FEL

Bron: eigen berichtgeving 409 FEL De E40, in de richting van Gent naar Brussel, was deze ochtend volledig versperd ter hoogte van Erpe-Mere nadat een ingedommelde vrachtwagenchauffeur er omstreeks 4.20 uur met zijn koelwagen door de middenberm van de E40 in Erpe-Mere ging. Inmiddels is de weg richting Gent vrijgemaakt. Richting Brussel wordt de vrachtwagen getakeld en blijft de weg versperd.

Twee chauffeurs die richting Brussel reden, werden geraakt bij het ongeval. Vier inzittenden werden met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het verkeer moet in Erpe-Mere de snelweg verlaten. Ook in de andere rijrichting was er hinder, omdat de linkerrijstrook er ook versperd was als gevolg van brokstukken.

De truckchauffeur die met zijn koelwagen richting Gent reed, kruiste de E40 tussen Aalst en Erpe-Mere toen hij even indommelde. De tientonner ging dwars door de betonnen stootblokken van de middenberm en kwam pas tot stilstand toen hij de drie rijstroken richting Brussel blokkeerde.

In die richting is de snelweg volledig afgesloten. Richting Gent was de linkerrijstrook niet bruikbaar, maar daar is de weg intussen vrijgemaakt. De file bedraagt momenteel al meer dan drie uur.

Twee wagens die richting Brussel reden, raakten eveneens betrokken in het ongeval. Het is niet duidelijk of zij niet konden stoppen of aangereden werden. “Van de eerste wagen zijn vier inzittenden met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gevoerd. In de daarop volgende taxi raakte niemand gewond. Die mensen zijn intussen al opgehaald door een andere taxi”, aldus de wegpolitie. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Qua slachtoffers valt de balans dus heel goed mee. “Dit had heel wat erger kunnen zijn”, aldus de hulpverleners ter plaatse.

