Ochtendspits verstoord op A12 in beide richtingen door ongevallen: rij via E19 naar Antwerpen of Brussel

07 maart 2018

06u23

Op de A12 zijn ter hoogte van dancing Carré in Willebroek verschillende ongevallen na elkaar gebeurd die de ochtendspits in beide richtingen - Antwerpen én Brussel - zwaar kunnen verstoren. "Mijd de A12 en neem de E19", raadt het Vlaams Verkeerscentrum aan. Richting Antwerpen is het voorlopig zo'n twintig minuten aanschuiven, maar de file groeit.

Richting Brussel ging rond 4u30 uur vanochtend een vrachtwagen met een telescopische kraan door de middenberm. De kraanwagen verspert zo nog altijd helemaal de A12 richting Antwerpen. Alle rijstroken zijn afgesloten. "Omdat het ongeval tussen de op- en uitrit van 'de Carré' gebeurde, kan het verkeer er wel stapvoets over het parkeerterrein van de dancing", zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. "Een kleine 'meevaller' bij dit ongeluk."

Maar het bleef daar niet bij. Een autobestuurder die richting Antwerpen reed, probeerde de plots opduikende kraanwagen te ontwijken en belandde zo in de gracht. Die auto moet net als de kraanwagen weggetakeld worden.

Nog richting Brussel was er een kleiner ongeval met een motorrijder die onderuitging. De bestuurder werd overgebracht naar het ziekenhuis. Er lag zand op de rechterrijstrook richting Brussel, waarvan niet duidelijk hoe het er terechtkwam. Maar ook daar moesten ter hoogte van Londerzeel-industrie aanvankelijk twee rijstroken richting Brussel worden afgesloten. Inmiddels is er één daarvan weer opengesteld, zodat er nu in totaal twee rijstroken richting Brussel vrij zijn.

Wie van Antwerpen naar Brussel moet, of omgekeerd, kan volgens het Vlaams Verkeerscentrum sowieso best de E19 nemen, want de hinder zou nog een hele tijd kunnen duren. De kraanwagen en de andere auto moeten eerst nog weggehaald worden. "De banden van de kraanwagen staan plat", legt Bruyninckx uit. "Ze zullen nu proberen die weer op te pompen om de kraanwagen zo te kunnen wegrollen. Maar mijd alvast de omgeving daar en bespaar tijd door de E19 te nemen", raadt hij aan.

Van Brussel naar Antwerpen? Neem de #E19, want door een ongeval in Londerzeel-Industrie is er grote hinder op de #A12. Daar is in alle vroegte een kraanwagen door de middenberm geknald. File groeit, ruim 20min aanschuiven richting Antwerpen. pic.twitter.com/YMi9lKFZKC Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link

#A12 UPDATE In Londerzeel is enkel de linkerrijstrook nog versperd richting Brussel. Richting Antwerpen is de weg nog volledig versperd. Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

#A12 Update hinder Londerzeel-Industrie → Brussel: er zijn 2 rijstroken versperd. Van Antwerpen naar Brussel via E19.

Mijd in beide richtingen de A12 tussen Londerzeel en Willebroek!! Info: https://t.co/zGcDG2YAQR pic.twitter.com/gptBneBjYH Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

#A12 Ongeval thv Londerzeel-Industrie richting Antwerpen. De snelweg is versperd maar het verkeer kan via een parallelweg rijden. Brussel → Antwerpen via E19. Mijd de ruime omgeving indien mogelijk! Meer info: https://t.co/5Fe0kD9e4y pic.twitter.com/3W0sEc7Mde Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link