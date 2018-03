Ochtendspits rond Antwerpen nu al om zeep, twee uur aanschuiven door ongeval

rvl

21 maart 2018

06u50

Bron: Vlaams Verkeerscentrum

Het is vanochtend al sinds 6u30 lang aanschuiven op de E313 en de E34 richting Antwerpen. Dat meldt Vlaams Verkeerscentrum-woordvoerder Peter Bruyninckx: "Nog niet eens 7 uur en de spits is al om zeep in Antwerpen!"