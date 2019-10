OCAD-baas wil Belgische IS-strijders terughalen uit Syrië: “Dan hebben wij controle” kg

09 oktober 2019

15u11

Bron: Terzake 14 Nu het Turkse leger op het punt staat om het noorden van Syrië binnen te vallen, moet er “dringend” een beslissing komen omtrent het lot van Belgische IS-strijders die nog in de regio verblijven. Dat stelde Paul Van Tigchelt, topman bij OCAD, het orgaan voor de dreigingsanalyse, gisteren in Terzake. Hij pleit om de (ex-)jihadisten terug te halen. “Dan hebben we er controle over.”

Op dit moment heeft het OCAD oog op ongeveer vijftig Belgische IS-strijders die vastzitten in gevangenkampen in het noorden van Syrië. Het gaat om een 35-tal vrouwen en een 20-tal mannen die gevangen zijn genomen door de Koerden, aldus Van Tigchelt. Maar nu een Turkse inval onafwendbaar lijkt, zullen de Koerden naar alle waarschijnlijkheid al hun pijlen richten op het Turkse leger. De beveiliging van de gevangenenkampen zal er onder lijden, wat de kans op ontsnappingen des te groter maakt. “Dat is iets wat ons zorgen baart”, geeft Van Tigchelt toe. “Maar anderzijds: het is een pak moeilijker voor dergelijke IS-strijders om het Europese continent te bereiken, hoewel het niet onmogelijk is.”



Wat er nu met die Belgische IS-strijders moet gebeuren, is niet duidelijk. Vast staat wel dat ze berecht en vervolgd moeten worden. Dat kan ter plaatse, maar volgens Van Tigchelt zou het op lange termijn beter zijn om de IS-strijders actief naar België te halen. “In Irak geldt de doodstraf en daar kunnen we niet achter staan. We moeten op de lange termijn durven kijken en vermijden dat we nieuwe jihadisten kweken die zich willen wreken op het westen.”

Controle

Dat de IS-strijders worden teruggehaald zou dan ook een veiligere oplossing zijn, meent Van Tigchelt. “Zolang ze in kampen in Syrië zitten, weten we waar ze zitten. Maar nu zou het opnieuw mogelijk zijn dat ze in de natuur verdwijnen”, aldus de OCAD-baas. “Als we ze uitleveren naar België en als ze hier in de gevangenis terechtkomen, dan hebben wij de controle.”



“Laat ons niet vergeten dat het niet allemaal massamoordenaars zijn. Als ze daar worden opgesloten, zullen er velen vroeg of laat vrijkomen. Maar in welke toestand? En met welke ideologie?”, werpt hij op. “Als we ze naar hier brengen en hier berechten, hebben we ze hier onder controle.”

Bekijk ook: