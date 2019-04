Obus gevonden in loods in Schaarbeek, buurtbewoners geëvacueerd

06 april 2019

Bron: Belga

In een loods in de Beughemstraat in Schaarbeek is deze namiddag een mortierobus aangetroffen. Dat meldt de lokale politie Brussel Noord (Schaarbeek/Evere/Sint-Joost-ten-Node).