Obus aangetroffen bij graafwerken op Brussels Airport Redactie

01 juni 2018

13u05

Bron: Belga 25

Op Brussels Airport hebben arbeiders daarstraks een obus gevonden. DOVO is ter plaatse. "Tijdens de werken aan de tarmac waar de staanplaatsen voor de vliegtuigen zijn, zijn we op een obus gestoten", zegt Anke Fransen, woordvoerster van Brussels Airport. "Er is absoluut geen gevaar voor passagiers en onze werknemers, want de obus ligt ver van de gebouwen van de luchthaven. We hebben wel een veiligheidsperimeter ingesteld en de werken zijn gestopt."