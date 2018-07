Obekende steekt jongeman in het gezicht in park Doornik mvdb

10 juli 2018

10u38

Bron: Belga 2 Een jongeman is in de nacht van zondag op maandag gewond geraakt bij een steekpartij in een park in de Henegouwse stad Doornik. Het slachtoffer overnachtte op een bank in het Parc Jardin De La Reine en liep messteken in het gezicht en de dij op, meldt het parket van Doornik-Bergen. De dader wordt opgespoord.

Kort voor 4 uur 's ochtends werd de man gewekt door een onbekende man. Hij bood de parkslaper drugs aan en vroeg of hij verdovende middelen verkocht. De jongeman wilde niks kopen en verklaarde ook geen drugs in zijn bezit te hebben.

Het individu trok daarop een mes en ging de dakloze te lijf. De man stak de jongeman in het gezicht en in de dij. Het bloedende slachtoffer greep zelf zijn gsm en zijn zak met kleren en vluchtte het park uit. De dader vluchtte in onbekende richting. De jongeman liep vervolgens naar een politiekantoor in de buurt. In de zaak is nog geen arrestatie verricht.