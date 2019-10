Nyrstar-toplui kregen miljoenenpremie als dank voor aanblijven in tijden van onzekerheid AW

03 oktober 2019

06u14

Bron: Belga 0 De gewezen CEO van Nyrstar, de voorzitter en vier andere toplui hebben in stilte een riante extra vergoeding gekregen omdat ze aan boord bleven tijdens de redding van de noodlijdende groep. Dat schrijft De Tijd.

Het deels Belgische Nyrstar ging ei zo na over de kop als gevolg van een onhoudbare schuldenlast. Nyrstar kon worden gered met de hulp van Trafigura, een van de grootste grondstoffentraders. Dat gebeurde wel ten koste van de schuldeisers en de kleine aandeelhouders.



Nu blijkt dat Nyrstar, ondanks de financiële problemen, zes toplui eerder dit jaar forse premies betaalde. Dat staat in het remuneratieverslag. De betalingen worden omschreven als vergoedingen, als dank voor het aanblijven tijdens de onzekere redding van het concern.



Het hoogste bedrag, 1,5 miljoen Zwitserse frank (bijna 1,4 miljoen euro), is voor de pas vertrokken CEO Hilmar Rode. Hij verdiende vorig jaar aan basissalaris en andere vergoedingen 1,5 miljoen euro. Voorzitter Martyn Konig, een mannetje van Trafigura, kreeg zo'n 0,8 miljoen euro. Drie leden van de directie (de hr-topman, de commercieel en de technisch directeur) streken samen 0,5 miljoen euro. Twee van hen zijn inmiddels ook vertrokken. De financieel directeur ad interim tot slot heeft recht op 0,21 miljoen euro, waarvan de helft onzeker is.

