NV-A wil minder leefloon voor wie kind niet naar kleuterschool stuurt Rob Van herck

06 mei 2018

15u06

Bron: VTM NIEUWS 0 N-VA Antwerpen wil raken aan het leefloon van niet-Nederlandstalige gezinnen die hun kinderen niet naar de kleuterschool sturen. Dat zegt Antwerps burgemeester en lijsttrekker Bart De Wever aan VTM NIEUWS.

In verschillende steden houdt N-VA vandaag een ledencongres, zo ook in Antwerpen. Daar lanceerde de Antwerpse afdeling enkele markante voorstellen. Als gezinnen, waar thuis geen Nederlands wordt gesproken, hun kinderen niet naar de kleuterschool raken, wil De Wever raken aan hun leefloon.

“Dat is niet streng, maar noodzakelijk", zegt hij. "Zeventig procent van 0- tot 9-jarigen in Antwerpen is van vreemde origine, vaak spreekt men thuis ook geen Nederlands en die ouders hebben het moeilijk om hun kinderen op school te begeleiden. Als die kinderen pas op de lagere school instappen, is vaak het kalf al half verdronken. Die kinderen moeten naar het kleuteronderwijs."