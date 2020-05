Nutri-Score is beste systeem om voedingswaarde te beoordelen volgens Belgen JTO

27 mei 2020

11u47

Bron: sciensano.be 0 Verschillende landen gebruiken al een labelsysteem om consumenten aan te moedigen gezondere keuzes te maken wanneer ze voedingsproducten kopen. België koos voor de Nutri-Score, een 5 letter- en kleurencode die sinds april 2019 wordt gebruikt. Volgens een studie van Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid, is dit label, in vergelijking met andere bestaande labels, het duidelijkst en meest geschikt voor consumenten.

Meerdere landen hebben al de aanbeveling van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gevolgd om de eetgewoonten van mensen te verbeteren door een labelsysteem in te voeren voor verpakte voedingsmiddelen.

Nutri-Score scoort hoogst

Voor het eerst werd in ons land onderzoek gevoerd via een online experiment bij meer dan 1.000 Belgen naar verschillende voedingslabels, met name de invloed van deze labels op begrip, perceptie en voedingskeuzes van consumenten werden onderzocht. Uit de studie blijkt dat de Nutri-Score het beste de nutritionele kwaliteit van het product aangeeft, het duidelijkste label is voor de consument en sneller wordt begrepen dan andere labels.

Nutri-Score begrijpen

Meer dan ooit is het belangrijk dat we gezond en evenwichtig eten want een gezonde voeding versterkt ons immuunsysteem. De Nutri-Score kan onze voedingskeuzes vergemakkelijken. De voedingswaarde van verpakt voedsel wordt eenvoudig beoordeeld aan de hand van 5 kleuren en letters. De groene kleur en de letter ‘A’ symboliseren de gezondste voedingsmiddelen binnen een bepaalde voedingscategorie, terwijl de rode kleur en de letter ‘E’ op de minder gezonde voedingsmiddelen staan afgebeeld. “De Nutri-Score wordt berekend op basis van calorieën, verzadigde vetten, suiker, zout en de aanwezigheid van fruit, groenten, noten, peulvruchten en in sommige gevallen eiwitten”, legt Stefanie Vandevijvere, wetenschapper bij Sciensano, uit.

Fabrikanten niet verplicht om systeem toe te passen

Momenteel is de aanwezigheid van een dergelijk label in de Europese Unie niet verplicht. Sommige producten hebben dus al de Nutri-Score en andere niet. Om de consument het beste te informeren is het belangrijk dat dergelijke labels verplicht worden ingevoerd zodat ze op alle producten te vinden zijn. Verschillende consumentenorganisaties, waaronder ook Test Aankoop, steunen dit idee en hebben een petitie gelanceerd (nu voltooid) om de Europese Commissie te dwingen dit dossier aan te pakken.

De nieuwe EU-commissaris voor Gezondheid heeft zich al uitgesproken voor een geharmoniseerde aanpak van de voedingswaarde-etikettering op de voorkant van de verpakking. Ook Minister van Volksgezondheid Maggie De Block spoort, dankzij het initiatief van Test Aankoop, producenten en distributeurs aan om de Nutri-Score te plaatsen op hun voedingsproducten.