Nutella Pannenkoekentruck komt naar Brussel voor gratis proeverij HR

30 januari 2019

11u30

Bron: Nutella Belgium 0 Fantastisch nieuws voor liefhebbers van pannenkoeken met chocolade. Ter gelegenheid van Lichtmis komt de Nutella Pannenkoekentruck zaterdag naar Brussel voor een gratis proeverij.

“Geniet samen van een leuk momentje en heerlijke pannenkoeken met Nutella”, klinkt het. Het rijdende pannenkoekenhuis staat op 2 februari van 11 tot 17 uur aan het Stefaniaplein in Elsene (Brussel).

Of de Nutella Foodtruck ook andere Belgische steden aandoet, is niet duidelijk. Maar wie er zaterdag niet bij kan zijn, kan in februari en maart in Nederland terecht. Op 9 februari staat de foodtruck op het Septemberplein in Eindhoven. Op 10 februari kan je op de Grote Markt van Maastricht smullen. Vervolgens maakt de truck nog een hele tour door Nederland.

