Nummerplaatscanners brachten in 2017 bijna 2 miljoen euro in het laatje mvdb

22u04

Bron: Belga 3 Ronny De Coster Camera's met nummerplaatherkenning hangen onder de brug van de Machelsestraat over de E17 in het Oost-Vlaamse Kruishoutem. De fiscus heeft via het gebruik van nummerplaatscanners bijna 2 miljoen euro aan boetes, waaronder ook verkeersboetes, kunnen recupereren voor de schatkist. Dat heeft het persagentschap Belga vernomen bij de FOD Financiën.

De inzet van de nummerplaatscanners bij de inning van de verkeersbelasting en de penale boetes bracht in 2017 zo'n 164.000 euro op aan verkeersbelasting voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het Vlaamse en het Waalse Gewest innen de verkeersbelasting zelf.

Daarnaast brachten de scanners ook 1.763.000 euro aan penale boetes - waaronder verkeersboetes - op.

In 2016 bedroeg de opbrengst via de nummerplaatherkenning nog 2,3 miljoen euro aan penale boetes, in 2015 ging het om 1,9 miljoen euro aan boetes.