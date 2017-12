Nummerplaatherkenning moet inhaalverbod voor vrachtwagens afdwingen Redactie

Ondanks de zware sneeuw lapten gisteren heel wat chauffeurs het inhaalverbod voor vrachtwagens bij neerslag aan hun laars. Minister van Mobiliteit François Bellot (MR) wil daar nu komaf mee maken door camera's met nummerplaatherkenning in te schakelen.

"Truckers denken dat ze gemakkelijk door de sneeuw geraken omdat ze door hun gewicht stevig op de weg staan", legt Danny Smagghe van mobiliteitsorganisatie Touring uit in De Standaard. "Maar één ijsplek en ze kunnen aan het schuiven gaan, waardoor ze iedereen in gevaar brengen."

Dat moet volgens minister van Mobiliteit François Bellot (MR) gedaan zijn. "Op dit moment kan alleen een agent die zelf langs de weg staat een vrachtwagen die inhaalt als dat niet mag, verbaliseren", zegt hij. "Daardoor worden er niet veel boetes uitgeschreven. Een nieuw KB moet mogelijk maken dat ook de camera’s met nummerplaatherkenning op onze snelwegen die overtredingen kunnen vaststellen. Die aanpassing komt er in de loop van 2018. De politie en de wegbeheerders kunnen dat dan toepassen."

Vlaams mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) is het idee genegen. "Zodra de wet aangepast is, gaan we deze mogelijkheid zeker bekijken", stelt hij. Ook Febetra, de beroepsfederatie van Belgische Transporteurs, vindt strengere controles positief, maar zegt te hopen dat die dan ook gelden voor buitenlandse chauffeurs.

Het idee om slimme camera's in te zetten voor de toepassing van het inhaalverbod is echter niet nieuw. Twee jaar geleden werd de mogelijkheid al eens onderzocht door de voorgangster en partijgenote van Bellot, Jacqueline Galant, maar zonder resultaat.

Hoe zat het ook alweer?

De huidige regels rond het inhaalverbod zijn overigens ook erg ingewikkeld, en verkeersveiligheidsinstituut Vias krijgt er dan ook vaak vragen over.

Stef Willems van Vias: "Veel weggebruikers kennen die regel niet of onvoldoende. Het gaat in feite ook over twee inhaalverboden, wat het extra ingewikkeld maakt." Het eerste inhaalverbod geldt bij neerslag voor voertuigen boven de 7,5 ton. Het andere algemene inhaalverbod geldt voor vrachtwagens boven de 3,5 ton.

1. Inhaalverbod bij neerslag

Vrachtwagens, bussen, autocars en andere voertuigen met een maximaal toegelaten massa boven de 7,5 ton mogen bij neerslag niet inhalen op autosnelwegen, autowegen en wegen met ten minste vier rijstroken. Er is geen bord dat dit verbod opheft. Er zijn wel enkele uitzonderingen, zo mogen trage landbouwvoertuigen wel ingehaald worden.

2. Algemeen inhaalverbod voor vrachtwagens

Er is een algemeen inhaalverbod voor alle vrachtwagens boven de 3,5 ton buiten de bebouwde kom op wegen waarvan de rijbaan twee rijstroken in de dezelfde richting heeft.



Er is een bord dat dit opheft voor alle vrachtwagens, dat is het bord F107 (zie foto). Soms kan er met een onderbord aangegeven zijn wanneer inhalen wel mag, bijvoorbeeld buiten de spitsuren of enkel ’s nachts. Een addertje onder het gras bij het bord F107: bij neerslag mogen vrachtwagens boven de 7,5 ton nog steeds niet inhalen.



rv Verkeersbord F107.

Wat met de boete?

Als vrachtwagens toch inhalen wanneer dat niet is toegestaan, is dit een overtreding van de eerste graad. De overtreder krijgt daarvoor een boete van 58 euro.

Wat doen onze buurlanden?

België is een uitzondering op het vlak van inhaalverboden voor vrachtwagens: wij zijn zowat het enige land in Europa waar vrachtwagens standaard niet mogen inhalen en het verbod wordt opgeheven met een bord. Andere landen werken net omgekeerd: daar mogen vrachtwagens inhalen, tenzij een bord het verbiedt. Vandaar dat de Belgische situatie bij buitenlandse bestuurders dan ook vaak voor verwarring zorgt.

In onze buurlanden zijn ook de regels over inhalen bij neerslag anders. In Nederland en Luxemburg is er geen specifiek inhaalverbod voor vrachtwagens bij neerslag. In Duitsland mogen voertuigen boven 7,5 ton niet inhalen als de zichtbaarheid door nevel, mist, regen of sneeuwval minder dan 50 meter bedraagt. In Frankrijk mogen voertuigen met boven 3,5 ton en slepen langer dan 7 meter, niet inhalen of van file veranderen als er sneeuw of ijzel op de rijbaan ligt.