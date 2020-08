Nummer 2 van federale politie zet stap opzij naar aanleiding van politieoptreden in Charleroi BJM

20 augustus 2020

17u18 0 Een dag na het uitlekken van de beelden uit een cel in Charleroi rollen er al koppen bij de top van de federale politie: de nummer twee kondigt straks aan dat hij een stap opzij zet. Dat wordt bevestigd aan onze redactie.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Minister van Binnenlandse zaken Pieter De Crem (CD&V) had het zelf gevraagd: dat de federale politie daadkrachtig zou optreden en snel actie zou ondernemen. Vanmiddag zat de top van de federale politie al opnieuw in crisisoverleg.



Uitkomst: André Desenfants - de man net onder politiebaas Mark Demesmaeker - zet een stap opzij.

Hoogste in rang

Desenfants werd in december 2017 benoemd als de nummer twee van de federale politie, hij was zo onder meer de baas van de directeur van de luchtvaartpolitie. Voor zijn promotie bekleedde Desenfants een directeursfunctie bij de federale gerechtelijke politie in Luik.



Op het ogenblik van de feiten in Charleroi, in februari 2018, was Catherine De Bolle commissaris-generaal, André Desenfants was toen al de nummer twee en is van toen de hoogste in rang die vandaag nog actief is bij de federale politie. Hij neemt nu zijn verantwoordelijkheid.

Desenfants zou in afwachting van de uitkomst van verder onderzoek voorlopig van het toneel verdwijnen.

Dansje en Hitlergroet

De 38-jarige Jozef Chovanec wou begin 2018 op de luchthaven van Charleroi een vlucht nemen naar Slovakije, maar gedroeg zich agressief. Hij werd opgepakt en opgesloten in een politiecel op de luchthaven.

Op opgedoken bewakingsbeelden is te zien hoe hij zich ‘s nachts tot bloedens toe met zijn hoofd tegen de celdeur gooit. De politie komt hardhandig tussenbeide. De beelden tonen hoe zes politiemensen naast en op de geboeide man komen zitten. Lange tijd ligt er ook een deken over zijn gezicht. De politiemensen lachen uitbundig, één agente doet een dansje en brengt de Hitlergroet.

De man wordt de volgende dag naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overlijdt.



Onderzoek

Het gerecht in Charleroi onderzoekt de zaak, maar na tweeënhalf jaar onderzoek vreest de familie dat de zaak in de doofpot zal gestopt worden. De weduwe van Jozef wil weten wat de doodsoorzaak van haar man geweest is, stelt advocaat Ann Van De Steen, die met een verzoekschrift de aanstelling van een nieuwe onderzoeksrechter wil bekomen. Het is de kamer van inbeschuldigingstelling die daarover moet oordelen.

Het parket van Charleroi liet woensdag weten dat het dossier nog altijd onderzocht wordt, maar dat het onderzoek bijna afgerond is.

‘Niet op de hoogte’

De federale politie was tot woensdag niet op de hoogte van de camerabeelden en de handelingen die daarop te zien waren, liet woordvoerder Sarah Frederickx gisteren verstaan. “We nemen het heel ernstig. Er is enerzijds het strafrechtelijke onderzoek dat moet uitmaken wat de doodsoorzaak is en of er politioneel fouten gebeurd zijn. Anderzijds is er een aspect van normen en waarden waar we zwaar aan tillen. We hebben inzage gevraagd in het gerechtelijke dossier om maatregelen op ons niveau (op tuchtrechtelijk gebied, nvdr.) te treffen.”

Voor de vrouw die de Hitlergroet bracht is er nu al een maatregel genomen, zei Frederickx. “Ze mag vanaf morgen (vandaag dus, red.) geen operationele diensten meer doen en geen contact meer hebben met het publiek. Het tuchtrechtelijk onderzoek zal moeten uitmaken of er nog bijkomende maatregelen opgelegd moeten worden.” De agente werkt nog altijd op de luchthaven.

De federale politie beklemtoonde dat ze woensdag meteen een vooronderzoek zijn gestart van zodra ze de beelden onder ogen kregen. “Wat er gebeurd is, dat zijn geen normale dingen. Het onderzoek moet ook bepalen hoe het komt dat we de beelden nooit gezien hebben. We nemen de zaak heel ernstig en gaan dit tot op het bot uitspitten.” De top van de federale politie zal het dossier opvolgen, sprak Frederickx nog.

Lees ook:

Jonge vader overlijdt na politieoptreden in Charleroi: “Agenten maakten plezier terwijl mijn man onder hen lag te sterven” (+)

Koen Geens en Pieter De Crem reageren gechoqueerd op politieoptreden waarbij man stierf: “Omstandigheden moeten uitgeklaard worden”

Weduwe van man die stierf nadat agenten op hem gingen zitten: “Na 2,5 jaar lijkt iedereen in België uit de lucht te vallen” (+)