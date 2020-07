Nultolerantie voor alcohol achter het stuur komt er niet JVN - MVDB

14 juli 2020

19u59

Bron: Eigen berichtgeving - Radio 1 20 UPDATE Er komt voorlopig geen nultolerantie voor alcohol achter het stuur. Het wetsvoorstel van sp.a-kamerlid Joris Vandenbroucke haalde het niet in de commissie mobiliteit van het federaal parlement. De Vlaamse socialisten en de Ecolo-Groenfractie dienden het voorstel samen in, maar ze vonden geen medestanders. Andere partijen zien meer heil in het verhogen van de pakkans. De Vzw Ouders van Verongelukte Kinderen reageert teleurgesteld.

Vandaag ligt de drempel op 0,5 promille alcohol in het bloed en 0,2 promille voor professionele bestuurders. Voor de socialisten en groenen moet dat 0,2 promille voor iedereen worden. Die kleine marge blijft overeind om discussies over bijvoorbeeld likeurpralines te vermijden. Het wetsvoorstel is dus weggestemd. “Ik ben zeer teleurgesteld want alle experten hebben tijdens hoorzittingen gezegd dat nultolerantie een stap vooruit is in de bestrijding van alcohol in het verkeer”, zegt Vandenbroucke. Hij wijst op de rol van alcohol bij het stijgende aantal verkeersdoden in ons land. Een symptoom van een hardnekkig mentaliteitsprobleem: “Nergens in Europa geven zoveel mensen toe dat ze met teveel alcohol op achter het stuur kruipen. Met nultolerantie veranker je in de wet dat drinken en rijden niet samengaan. Het is een duidelijk signaal. Mensen zullen dan niet langer experimenteren met alcohol in het verkeer.”

Tegenstanders op hun beurt willen de huidige alcohollimiet van 0,5 promille beter doen naleven. “De pakkans moet naar omhoog. Het is veelzeggend dat ik in mijn leven nog maar een keer gecontroleerd ben”, zegt N-VA kamerlid Wouter Raskin. “Je moet de wet handhaven door controles op te drijven. De federale politie moet hiervoor meer middelen krijgen .”

“Belgen slechte leerlingen van de Europese klas”

Koen Van Wonterghem, gedelegeerd bestuurder van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen, spreekt van een gemiste kans. “Het is een veldslag die we verliezen, maar dat wil niet zeggen dat het eindpunt niet in zicht is”, reageerde hij op De Wereld Vandaag (Radio 1). “De nultolerantie zal de een of andere dag ervan komen. Het is de enige maatregel die duidelijk is, de enige die mensen begrijpen. Het is het enige dat de Bob-campagnes al 25 jaar uitdragen. Iedereen kent de boodschap. Maar vooral de Belgen hebben het nog niet begrepen. Het maakt ons slechte leerlingen van de Europese klas.”

“Tegenstanders van nultolerantie zeggen dat automobilisten tussen 0 en 0,5 promille nog in staat zijn om achter het stuur te kruipen. Dat is dus niet waar. Toxicologen hebben meervoudig al aangetoond dat tussen 0 en 0,5 promille vier procent van de autobestuurders - en dat zijn niet alleen vrouwen - onder invloed zijn en tekenen van dronkenschap vertonen. Als je dat omzet naar het aantal, komt dat overeen met tienduizenden autobestuurders die op hetzelfde moment op de weg zijn in België. U zal ze niet willen tegenkomen, ik ook niet.”

“Politiek verhaal, zeer triest”

Opponenten van nultolerantie wijzen erop dat de meeste problemen veroorzaakt worden door hardnekkige drinkers, automobilisten die met meer dan 1 promille de weg opgaan. Het verhogen van de pakkans is voor Van Wonterghem geen oplossing. ”Zoiets vind ik al te gemakkelijk, alsof dat belet een nultolerantieregel in te voeren. Ik vind het zeer triest dat het uiteindelijk een politiek verhaal is geworden, terwijl het iets is van maatschappelijke orde dat de politiek zou moeten overstijgen.”