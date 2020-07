Nul besmettingen, en toch avondklok en mondmaskers: strenge maatregelen in hele provincie Antwerpen stuiten op onbegrip TT

28 juli 2020

13u31 8 De provincie Antwerpen nam gisteren extra maatregelen om de verspreiding van het virus er in te dijken. Zo moeten mondmaskers er altijd gedragen worden op straat of in parken, ook tijdens het sporten, geldt er een avondklok en moet de horeca al om 23 uur dicht. De maatregelen gelden in de hele provincie, ook in kleinere landelijke gemeenten in de Kempen waar er heel wat minder besmettingen zijn. Verschillende burgemeesters reageren met onbegrip.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Dat Antwerpen en de randgemeenten bijzonder zwaar getroffen zijn, staat buiten kijf en valt goed te zien op onderstaande kaart. Antwerpen steekt er met kop en schouders bovenuit met maar liefst 711 besmettingen op een week tijd, of 135 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners. Ook randgemeenten als Lint, Borsbeek en Ranst kleuren donkerrood. In de stad Antwerpen en twintig randgemeenten (in het rood op de kaart onderaan) zijn alle feesten en evenementen daarom vanaf vanavond ten strengste verboden, en moeten alle fitnesscentra dicht.



Toch tellen niet alle twintig randgemeenten evenveel infecties: Kapellen, waar de strenge maatregelen ook gelden, zag bijvoorbeeld 2 besmettingen erbij komen op zeven dagen tijd, Brasschaat 4 en Hove 1. Maar ook in die gemeenten moeten alle fitnesscentra dus gesloten blijven en zijn alle evenementen afgeschaft.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Preventieve maatregel”

Helemáál anders is de situatie bovendien in de Kempen of de gemeenten in het zuiden van de provincie, aan de grens met Vlaams-Brabant. Zo tellen Retie, Oud-Turnhout, Lille, Vosselaar, maar ook Herselt, Hulshout, Bonheiden en Berlaar de laatste dagen nul nieuwe besmettingen. Toch gelden de avondklok, mondmaskerplicht en vervroegde sluiting van de horeca daar ook.



Dat leidt onbegrip bij verschillende burgemeesters. Maar gouverneur Cathy Berx verdedigde de algemene maatregelen voor heel de provincie vanmiddag bij VTM Nieuws. “Dit is een combinatie van preventieve maatregelen voor gemeenten die op dit moment nog niet zwaar getroffen zijn, en een duidelijk ingrijpen op de plaatsen waar er wel al een sterke toename is. Het virus kent bovendien geen grenzen, het kan bijzonder snel gaan. Daarom is beslist voor heel de provincie die maatregel te nemen. Dat heeft ook te maken met een heldere handhaving in heel de provincie.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook:

- Achter de schermen van de Nationale Veiligheidsraad: “Experten waren dit keer wél duidelijk”

- Na de verwarring: wat mag je met 5 en wat mag je met 10 doen? Wat met jeugdkampen? Al uw vragen over de nieuwe regels beantwoord