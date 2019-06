Nucleaire waakhond FANC keurt heropstart kernreactor Tihange 2 goed HR

11 juni 2019

14u56

Bron: Belga 2 Binnenland Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) geeft groen licht voor de heropstart van kernreactor Tihange 2, die stilligt sinds augustus vorig jaar. Dat heeft de nucleaire waakhond dinsdag bekendgemaakt.

Het groen licht komt er na betonreparaties en de aanbrenging van een nieuwe dakplaat in het bunkergebouw van Tihange 2. De herstelling was nodig nadat in augustus 2018 betondegradatie werd vastgesteld in het bunkergebouw, waar noodsystemen zoals noodpompen en dieselgeneratoren gehuisvest zijn. Er werden ook afwijkingen vastgesteld aan de betonwapening in het plafond.

De reactor zal in de loop van de volgende dagen opnieuw aan het net worden gekoppeld, volgens de planning van uitbater Engie Electrabel. Die heropstart is normaal voorzien voor 30 juni.

