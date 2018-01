Nucleair Forum spreekt zich niet uit over nieuwe kerncentrale ADN

Het Nucleair Forum, dat twaalf organisaties uit de nucleaire sector vertegenwoordigt, doet geen uitspraken over de bouw van een nieuwe kerncentrale. "Die discussie is momenteel niet concreet aan de orde", zegt woordvoerder Matthias Meersschaert. De belangenvereniging pleit wel voor een verlenging van de levensduur van de huidige reactoren.

In het kader van het energiepact onderzoekt de federale regering ook de bouw van een nieuwe kerncentrale als optie. "Naar ik verneem gaat het om een louter theoretische denkoefening en is zo'n nieuwe centrale in de huidige context niet concreet aan de orde", aldus Meersschaert.

Wat volgens hem wel aan de orde is, is om de huidige reactoren al dan niet te verlengen na 2025. Het Nucleair Forum is weinig verrassend voorstander van zo'n verlenging. De woordvoerder noemt zo'n stap realistisch en wijst op buitenlandse voorbeelden (Zwitserland, Nederland, Verenigde Staten). "Uit studies blijkt bovendien dat de Belgische kerncentrales een troef zijn en dat ze deel uitmaken van de oplossing", luidt het. "Maar uiteindelijk blijft het een politieke beslissing."

Uit een door het Nucleair Forum bestelde studie bleek in oktober dat de Europese klimaatdoelstellingen in 2030 en 2050 alleen haalbaar zouden zijn door een mix van hernieuwbare energie en kernenergie. Die combinatie zou ook de stabiliteit van de elektriciteitsprijs en de bevoorradingszekerheid op lange termijn het best garanderen.

Het regeerakkoord voorziet in een kernuitstap tegen 2025, maar er gaan stemmen op om de levensduur van kernreactoren te verlengen.